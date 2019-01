SuperLega, la Lube fa il colpaccio a Trento

20/01/2019

La Sir Safety Perugia torna in vetta alla classifica della SuperLega di volley in una giornata importante in ottica playoff. Lo fa, anzitutto, archiviando la pratica Siena in tre set (20-25 20-25 18-25) ma soprattutto approfittando del k.o. interno dell’Itas Trentino con la Lube Civitanova. È infatti alla Blm Group Arena che va in scena il match clou della diciottesima giornata; un remake, peraltro, della finale mondiale di dicembre dove Trentino ebbe la meglio alzando la coppa più ambita.



Palazzetto gremito e viatico obbligato, per Civitanova, al fine di non perdere ulteriore distacco dalla vetta dopo un 2019 iniziato in maniera complicata. Lo sanno bene, evidentemente, i ragazzi di coach De Giorgi che limitano Kovacevic e dettano legge con un grande Simon.



L’equilibrio dura fino all’1-1, ma la fame di vendetta di Civitanova - con ancora negli occhi la sconfitta in Polonia nell’atto finale del Mondiale - e una flessione fisica dei padroni di casa lanciano Juantorena e compagni al 3-1 finale in quella che può archiviarsi come una gara quasi perfetta dei marchigiani. Per Trentino è il primo k.o. dopo ben 21 vittorie consecutive tra SuperLega, Mondiale e Coppa CEV.



Si rialza anche Modena, che accorcia sulle prime posizioni. Dopo la debacle del Forum con Milano, l’Azimut Leo Shoes torna a ruggire e lo fa schiantando Latina, mai davvero in gara (25-19, 25-21, 25-18). Nota dolente l’infortunio alla caviglia occorso ad Anzani nel primo set, mentre per Zaytsev ci sono 11 punti da mettere a referto dopo la prova deludente offerta contro la Revivre. Nessun problema per Verona a Sora (17-25, 25-18, 23-25, 22-25) mentre festeggia Vibo Valentia per un 3-1 rifilato a Ravenna che permette ai calabresi di guadagnare ossigeno nella lotta salvezza.