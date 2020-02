Serie A1, definite le date dei recuperi: cambieranno i playoff

VOLLEY FEMMINILE

La Lega Pallavolo Serie A femminile ha comunicato le date dei recuperi delle giornate di Serie A1 e A2 femminile non disputate a causa della sospensione dell'attività sportiva per l'epidemia coronavirus.

La 20ª giornata, disputata parzialmente il 22 e 23 febbraio con Monza-Casalmaggiore e Firenze-Scandicci, sarà recuperata mercoledì 18 marzo alle 20:30. Il 21º e 22º turno, invece, verranno disputati mercoledì 1º aprile alle 20:30 e nel weekend del 4 e 5 aprile. La Lega spiega inoltre che in considerazione della situazione di emergenza, recepirà le richieste di recupero da parte dei club in altre date rispetto a quelle stabilite in caso di verificata necessità, come l'indisponibilità degli impianti di gioco o degli impegni nelle coppe europee nel caso di Conegliano, Busto Arsizio, Novara e Scandicci. La riformulazione del calendario implica, tra le altre cose, la modifica del planning della prima parte dei playoff Scudetto.