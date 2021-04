Serie A1, Conegliano batte Novara ed è campione d'Italia: 4º scudetto per le venete

FEMMINILE

Non basta una grande prova dell'Igor Volley. Paola Egonu è l'MVP con 35 punti

di

GIACOMO MAGNANI

Il 63º successo di fila per una squadra senza eguali arriva in una notte memorabile, che sigilla un campionato di Serie A1 dominato in lungo e in largo. Primo tricolore per l’MVP di queste finali, Paola Egonu, che dopo i 47 punti da record in gara 1 ha regalato un’altra prestazione monstre. Sono 35 i palloni che hanno affossato le speranza di una squadra, Novara, che esce a testa altissima dal confronto.

Dopo aver perso il primo parziale 29-31, le piemontesi rispondono con il 26-24 che mette la contesa in parità. Le venete però alzano vertiginosamente il ritmo con il 18-25 del terzo, preludio del 22-25 che chiude la sfida. L’Imoco Volley Conegliano è campione d’Italia, sollevando il trofeo dopo quelli del 2016, 2018 e 2019.

"In questo momento non è facile essere sorridenti, ma rimane l'orgoglio del percorso compiuto, che sapremo goderci più a fondo nei prossimi giorni - afferma Stefano Lavarini, coach dell'Igor Volley. Dopo una serie di finale così non abbiamo rimpianti, perché il nostro è il miglior modo di perdere: sempre in partita, mostrando forza di reagire e di rientrare. Ci riproveremo".

"Dopo un'intera stagione senza sconfitte questa finale è stata molto difficile perché non c'era margine di errore - sottolinea Joanna Wolosz, capitana dell'Imoco Volley. Novara ha fatto molto bene, complimenti a loro perché hanno dato tutto quello che avevano. La Champions League? Ci penseremo da domani, ora ci meritiamo la festa".

Igor Gorgonzola Novara-Imoco Volley-Conegliano 1-3 (29-31, 26-24, 18-25, 22-25)

- Novara: Chirichella 8, Smarzek 11, Daalderop 12, Washington 2, Hancock 5, Bosetti 12, Sansonna (L), Bonifacio 7, Herbots 5, Zanette 1, Taje', Populini, Battistoni. Non entrate: Napodano (L). All. Lavarini.

- Conegliano: Sylla, Fahr 2, Egonu 35, Hill 12, De Kruijf 6, Wolosz 2, De Gennaro (L), Adams 15, Folie 10, Gennari, Caravello (L), Eckl. Non entrate: Omoruyi, Gicquel. All. Santarelli.