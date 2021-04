Serie A1, finale scudetto: Conegliano piega Novara con una Egonu da record

FEMMINILE

Sono 47 i punti della star italiana, che registra un altro incredibile primato nella gara che apre la serie scudetto tra Imoco ed Igor Volley

di

GIACOMO MAGNANI

Una finale scudetto degna di essere chiamata tale: dopo cinque set e quasi tre ore di gioco, a spuntarla in gara 1 dopo un'autentica battaglia è l'Imoco Volley Conegliano. Dominante Paola Egonu, che con 47 punti ha affossato i sogni d'impresa di una Igor Gorgonzola Novara superlativa, forse la migliore della stagione. Per l'opposto della Nazionale italiana un altro record sbriciolato: quello del maggior numero di punti in una gara di Serie A femminile (il primato precedente era sempre di Egonu, con i 46 palloni messi a terra nel 2016 nel match tra Club Italia Crai e Il Bisonte Firenze). Rubin / LVF

Una partita che non ha regalato un momento di sosta, con il secondo parziale vinto dalle venete 40-38 prima di portarsi in vantaggio con la conquista del terzo e farsi poi rimontare dalle piemontesi. Dopo il 23-25 della quarta frazione, però, Novara non è riuscita a mantenersi allo stesso livello anche nel tie-break, vinto dalle ragazze di Santarelli 15-9. Il tutto in un PalaVerde surreale. Giocatore in più nelle partite più calde delle scorse stagioni, ma per questa finale ovviamente chiuso al pubblico (nonostante qualche tifoso dell'Imoco sia riuscito a fine partita a complimentarsi con le proprie beniamine).

Conegliano si porta a casa la 62ª vittoria consecutiva, con la serie che si sposta a Novara per la gara 2 di martedì 20 aprile che potrebbe già rivelarsi decisiva. Igor Volley chiamata all'impresa, altrimenti sarà festa scudetto per Egonu e compagne.

Imoco Volley Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-2 (23-25, 40-38, 26-24, 23-25, 15-9)

- Conegliano: Sylla 19, Fahr 9, Egonu 47, Hill 8, De Kruijf 6, Wolosz 8, De Gennaro (L), Adams 4, Caravello, Gennari, Folie. Non entrate: Gicquel, Omoruyi (L), Butigan. All. Santarelli.

- Novara: Chirichella 10, Smarzek 20, Daalderop 17, Washington 14, Hancock 5, Bosetti 19, Sansonna (L), Herbots 2, Tajè, Bonifacio, Zanette. Non entrate: Battistoni, Populini, Napodano (L). All. Lavarini.