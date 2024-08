Scomparso Vincenzo Nacci, ex allenatore in A1 e ct del Venezuela

LA SCOMPARSA

Il cordoglio della Lega di Pallavolo e della società: "Lo ricorderemo sempre con stima e affetto"

Sport in lutto per la scomparsa di Vincenzo Nacci, allenatore nell'ultima stagione del Volley Marcianise. È morto all'età di 59 anni, nella carriera allenatore in serie A di volley e commissario tecnico delle nazionali del Venezuela e dell'Iraq. A renderlo noto è la stessa società marcianisana in una nota: "L’improvvisa scomparsa di Vincenzo Nacci, nostro allenatore fino a qualche mese fa, getta nello sconforto la grande famiglia del volley. L’esperto tecnico pugliese, con un passato anche nella nazionale venezuelana, ha sempre mostrato grande professionalità e competenza. Tutto il Volley Marcianise porge le più sentite condoglianze alla famiglia per la perdita dell’amato Vincenzo che ricorderemo sempre con affetto e stima", si legge. Nacci era originario di Ostuni, in provincia di Brindisi, e sulla panchina della selezione sudamericana aveva partecipato anche ai mondiali in Polonia nel 2014. Diverse sono state le esperienze anche nei club italiani: è stato vice allenatore a Taranto in A1 nella stagione 2009-2010 e capo allenatore a Latina nella massima serie nell'anno sportivo 2016-2017. Fino all'11 gennaio scorso ha allenato la Marcianise in A3. Ricoverato al Policlinico di Modena si è spento a causa di un male incurabile, i funerali si svolgeranno domani alle 11 ad Ostuni.

© ansa

Un pensiero arriva anche dallache in una nota lo ricorda così: "Il Presidente Massimo Righi, il CdA, tutti i Club e lo staff della Lega Pallavolo Serie Aper la scomparsa di Vincenzo Nacci, allenatore in Serie A per circa quindici anni. Un pensiero e un abbraccio alla famiglia".