Scandicci, ufficiale l'arrivo di Gray

VOLLEY FEMMINILE

di

Giacomo Magnani

La Savino Del Bene Scandicci si rinforza con Alexa Gray, atleta classe 1994 reduce da un'ottima prima parte di stagione alla Golden Tulip VolAlto 2.0 Caserta. Settimo posto nella classifica delle migliori marcatrici del campionato, con una media di quasi 18 punti a partita. Dotata soprattutto di grandi qualità offensive, va a rinforzare la batteria di schiacciatrici toscane in questo momento orfane di Lucia Bosetti.

Nata a Calgary e alta 185 centimetri, Gray è cresciuta nel Dinos e nel liceo Centellias, disputando poi il campionato NCAA con le Cougars della Brigham Young University. Nel 2016 passa al GS Caltex Seoul, squadra sudcoreana, per poi approdare in Italia l'anno dopo a Soverato. È durante la sua militanza in Serie A2 che si posano su di lei gli occhi di diversi top club. D'altronde i numeri della stagione calabrese (2017/18) parlano chiaro: chiude il campionato da top scorer indiscussa con 724 punti, una media di 25 a partita. Lo scorso anno ha giocato nella Èpiù Pomì Casalmaggiore ricoprendo spesso un ruolo che è nelle sue corde, ovvero quello di opposto.

Ora l'atleta canadese è già a disposizione di Luca Cristofani e sarà pronta a partire per la trasferta contro la Bosca S. Bernardo Cuneo (sfida che potrete seguire in diretta su sito e app di SportMediaset sabato 19 gennaio alle ore 17:00): «Sono molto emozionata di essere una nuova giocatrice della Savino Del Bene Volley e di poter aiutare la squadra ad ottenere ancora più vittorie». Queste le prime impressioni di Gray sulla sua nuova esperienza in terra toscana.