Scandicci e Conegliano volano ai quarti, in attesa di Novara

CHAMPIONS LEAGUE

Decisamente impegnativa la 6ª giornata della CEV Champions League per il volley italiano che vede Scandicci, Conegliano e Novara in campo per conquistare i quarti di finale della principale coppa europea per club.

Missione compiuta per la Savino Del Bene Scandicci, che dopo aver perso il primo set ha conquistato i tre successivi contro il Maribor chiudendo 1-3 (25-23, 20-25, 20-25, 14-25). Cristofani che rinuncia in partenza a Pietrini e Stysiak infortunate per fare spazio ad ad Alexa Gray (18 punti per la canadese). Primo parziale da dimenticare per la scandiccesi, che dal vantaggio di 13-18 subiscono un break di 8 punti (21-18). La Savino Del Bene si avvicina fino al 24-23, quando Lubian si fa fischiare una doppia sanguinosa regalando il parziale alle slovene: 25-23. Scandicci si spaventa, ma trova la forza per reagire e poi vincere il resto dei set: 3-1 e quarti di finale in cassaforte.

Come da pronostico anche l'A. Carraro Imoco Conegliano trova la vittoria e chiude da imbattuta il proprio girone. Mai in discussione l'accesso ai quarti di finale, anche se la sfida contro il Nantes ha vissuto dei momenti di battaglia nel primo e nel secondo set. In definitiva, il risultato del match è 3-0 (25-23, 25-19, 25-17) per le padrone di casa. Da segnalare il ritorno in campo di Miriam Sylla, mentre Egonu è la solita dominatrice con 22 punti messi a segno.

RISULTATI E CLASSIFICA