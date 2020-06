Scandicci rinforza il reparto schiacciatrici con Marković

VOLLEY FEMMINILE

Dopo essere stata MVP per ben due volte contro Scandicci con la maglia di Cuneo, la Savino Del Bene comunica che la schiacciatrice austriaca Srna Marković sarà una giocatrice della squadra di Paolo Nocentini nella prossima stagione.

Marković arriva a Scandicci dopo due anni a Cuneo e uno in Serie A2 con San Giovanni in Marignano. Prima dell’esperienza italiana, Srna ha militato allo Schwechat dal 2012 al 2014, nelle Ladies in Black Aachen nella stagione successiva e infine nel Rote Raben Vilsbiburg in Germania dal 2015 al 2017.

Le sue prime parole: "La Savino Del Bene Scandicci è una società molto competitiva e sono felice di farne parte. Sarà una grande opportunità per crescere e superare nuovi limiti personali. Voglio imparare dalle giocatrici più esperte e dare alla squadra tutti i miei pregi".