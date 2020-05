Scandicci-Merlo, un amore senza fine: 6ª stagione alla Savino Del Bene

UFFICIALE

La Savino Del Bene Scandicci comunica che Enrica Merlo sarà un'atleta della squadra di Paolo Nocentini anche per la stagione 2020/21. Il libero 31enne vestirà la maglia numero 8 per la 6ª stagione consecutiva, diventando ancora di più un simbolo nella storia di questa società. Merlo, infatti, ha già disputato oltre 170 partite a difesa di Scandicci e punta dritta alle 200. Merlo, futuro a Scandicci da giocatrice e...dirigente? Instagram

Instagram Enrica Merlo si appresta a vivere la sua sesta stagione con la Savino Del Bene Scandicci. Un rapporto profondo quello che lega il libero 2 volte campione d'Europa alla società toscana, tanto che una volta chiusa la carriera da giocatrice potrebbe intraprendere quella da dirigente.





"Le mie sensazioni per la prossima stagione a Scandicci sono le stesse di quando sono arrivata la prima volta - commenta Merlo. Ci sono sempri nuovi inizi e esperienze: un titolo a Scandicci manca e farò il possibile per arrivare a questo e per far appassionare ancora di più tutti i nostri tifosi".

"Esser definita un simbolo mi riempie d’orgoglio, qua a Scandicci è come stare in una grande famiglia. Dalla città, alla società, ai tifosi. Io l’ho sempre detto, quando si sta bene personalmente anche tutto quello che dobbiamo fare viene meglio. Devo ringraziare davvero tutti, anche quelli che semplicemente incrocio o che vengono a vederci, anche loro fanno parte di questa famiglia".