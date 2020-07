Scandicci cala l'asso: Barbolini è il nuovo allenatore

VOLLEY FEMMINILE

GIACOMO MAGNANI

La Savino Del Bene Scandicci ha annunciato che Massimo Barbolini sarà l’allenatore della società toscana per la prossima stagione dopo tre anni alla Igor Gorgonzola Novara, squadra con cui ha vinto due Coppa Italia e una delle sue quattro Champions League.

Come affermato dalla stessa società, a Scandicci è iniziata una nuova era. La squadra ha inoltre cominciato ad allenarsi al palazzetto di Via Rialdoli a Scandicci secondo tutte le indicazioni igenico-sanitarie.

Le parole di Massimo Barbolini: "Sono molto felice di essere qui, una società che in questi anni ha fatto benissimo e sta crescendo. Sono qui per dare un contributo per crescere ancora. Continuare a crescere, lavorare bene e far divertire i tifosi di Scandicci. Sono entusiasta perché lavorare con queste ragazze sarà stimolante".