Savino Del Bene e Powervolley insieme per il Jam Camp "Back to Sport"

VOLLEY E NON SOLO

Jam Camp Academy, al suo 24º anno di attività e affermato leader europeo tra i camp estivi dedicati ai giovani dagli 8 ai 18 anni, ha ideato il Jam Camp "Back to Sport". Unico nel suo genere, nasce per offrire l'opportunità di ricominciare ad allenarsi dopo mesi di forzata inattività, con un programma calibrato sul livello tecnico di ogni partecipante così da affrontare al meglio la nuova stagione sportiva. Nel Volley Jam Camp il programma per il settore maschile sarà curato in collaborazione con Allianz Powervolley Milano mentre per il settore femminile è confermata la partnership con Savino Del Bene Scandicci, con la presenza di grandi tecnici come Massimo Barbolini e Luca Cristofani e numerosi ospiti tra cui Giulia Pisani, Victor Perez e Ramón Gato. "Back to Sport" con Jam Camp

Gli obiettivi principali sono tre: riprendere confidenza col proprio corpo, grazie ad un programma di riattivazione fisica arricchito da una valutazione funzionale svolta in collaborazione con Sport University Center di Salsomaggiore Terme; migliorare la padronanza del gesto tecnico, approfondendo i fondamentali di gioco in relazione al proprio livello tecnico di partenza; ma soprattutto: fare il pieno di entusiasmo, condividendo la passione per il proprio sport in un evento emozionante e stimolante, in un contesto accogliente e positivo, nella splendida Salsomaggiore Terme. Il 1º turno si terrà dal 23 al 29 agosto, mentre il 2º dal 30 agosto al 5 settembre.

"Dopo aver scelto di cancellare le date tradizionali di giugno e luglio - dice Roberto Milocco, fondatore del Jam Camp - abbiamo pensato al nuovo format 'Back to Sport' con l'obiettivo di far riprendere ai giovani atleti la confidenza con il loro corpo ed il gesto tecnico sportivo dopo mesi di inattività forzata e soprattutto infondere entusiasmo e sicurezza in sé stessi [...] Ci auguriamo che questo format abbia grande successo e possa divenire un evento fisso nei prossimi anni in aggiunta al nostro ricchissimo calendario che tocca Toscana, Puglia e Sicilia".

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.jamcamp.it.