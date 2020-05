Roberto Ghiretti candidato per guidare la Lega di pallavolo femminile

ELEZIONI

Mauro Fabris potrebbe lasciare la Lega Pallavolo Serie A Femminile dopo 14 anni di presidenza e 7 mandati consecutivi. Il personaggio promosso da diversi club di A1 per prendere il suo posto è Roberto Ghiretti, ex-numero uno della Lega maschile che ha avanzato la propria candidatura in vista dell'assemblea elettiva di lunedì 8 giugno. Alessandra Marzari (Monza) e Nicola Turco (Caserta) restano tra i convinti sostenitori di una rielezione di Mauro Fabris, presidente dimissionario che proprio ai nostri microfoni aveva aperto al passaggio di testimone.

Ghiretti dal 1982 al 1989 ha ricoperto i ruoli di direttore generale e amministratore delegato della Pallavolo Parma (prima Santal, poi Maxicono), conquistando 2 scudetti, 2 Champions League e tanti altri trofei nazionali e internazionali.

Tra il 1990 e il 2000 è stato quindi "promosso" come direttore generale della Lega Pallavolo Serie A maschile, per poi proseguire con molti altri incarichi tra cui quelli di segretario della commissione tecnica FIVB e di presidente del comitato organizzatore del World Club Championship della FIVB dal 2002 al 2004. Nel 2001 avanzò la candidatura come presidente FIPAV, ma fu superato da Carlo Magri. Per lui importanti trascorsi anche in altri sport come calcio, hockey, rugby, ma non solo: ha anche collaborato con il CONI per la candidatura di Roma ai Giochi Olimpici del 2020.

Queste sono sole alcune delle tante esperienze che Roberto Ghiretti ha raccolto nel mondo dello sport, e la prossima potrebbe proprio essere a capo della Lega Pallavolo Serie A Femminile.