Prima la maturità, poi l'Imoco Volley: Conegliano presenta Fahr

VOLLEYMERCATO

di

GIACOMO MAGNANI

L'Imoco Volley Conegliano ha ufficializzato l'ingaggio di Sarah Fahr, centrale 18enne in arrivo dopo una stagione a Il Bisonte Firenze. Nata a Kulmbach, ma cresciuta a Piombino, l'italo-tedesca è tra le 2001 più forti che ci siano in circolazione. Un'atleta esplosa nelle fila del Club Italia che avrà modo di proseguire il proprio sviluppo tecnico imparando da due fuoriclasse come Robin de Kruijf e Raphaela Folie.

Attualmente è impegnata nella preparazione di un esame decisamente importante: "Il 17 giugno inizia il mio esame di maturità, con questa emergenza ho avuto tempo per studiare e prepararmi bene. Quest’anno sarà un esame anomalo, sto ultimando lo studio per fare bella figura”.

Un altro bell’esame di maturità sarà il suo arrivo all’Imoco: "Era qualche anno che Conegliano mi seguiva e adesso è arrivato il momento giusto per fare un salto di qualità. Arrivare nel club più prestigioso del campionato italiano è un grande stimolo e mi sento molto orgogliosa di vestire la maglia dell’Imoco, la squadra campione del mondo. Mi piacerebbe anche avere un po' di spazio per giocare, anche perché uno dei miei obiettivi è conquistare una maglia con la nazionale per Tokyo".

Nel team gialloblù conosce già, tramite le esperienze con la nazionale, tante compagne: "Sì, conosco bene tante giocatrici, con De Gennaro, Sylla, Folie ho un ottimo feeling, con Egonu addirittura dividiamo la camera in nazionale. Ad esempio Raffa che è una veterana in azzurro l’anno scorso mi ha impressionato per la disponibilità. Poi ogni tanto io e lei in spogliatoio parliamo tedesco, così le altre non ci capiscono".

Come mai il numero 19? "Ho sempre giocato con il 13, ma qui era occupato, quindi ho scelto un numero simile, dispari, come il 19. Tra l’altro non è un numero che è stato molto usato nella storia dell’Imoco quindi spero da una parte che mi porti fortuna e dall’altra che possa diventare un numero importante nella squadra gialloblù".