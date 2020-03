Piccinini: "Sto valutando se continuare a giocare. Olimpiadi? Vediamo se riprovarci nel 2021"

ESCLUSIVA

di

GIACOMO MAGNANI

Francesca Piccinini riflette sul futuro. In un momento di emergenza, in cui anche il campionato di pallavolo femminile si è fermato, la regina del volley pensa a ciò che farà nella prossima stagione dopo essere tornata in campo con la maglia di Busto Arsizio: "Sto valutando se continuare a giocare. È una decisione pesante anche perché non sono più una ragazzina". Tiki Taka, ballo e calendari: non solo volley per Piccinini























Instagram

Instagram

Instagram









In questi anni Francesca Piccinini ha dimostrato un notevole dinamismo. Per lei la pallavolo è sempre stata una questione di vita, ma la sua presenza è importante anche in altri settori dello spettacolo. Oltre alla più recente ospitata al programma di Pierluigi Pardo, "Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco", la Picci ha anche partecipato al talent show di danza "Ballando con le stelle." Fuori dai palazzetti, nel 2004 realizza un calendario sexy per la rivista maschile Men's Health e nel 2011 partecipa in un cameo al film "Femmine contro maschi".





























Instagram

Instagram

Instagram









Ultime gallery Vedi tutte

Francesca Piccinini, che ha partecipato in diretta all'edizione di SportMediaset su Italia 1, ha così parlato della decisione di tornare in campo dopo un primo ritiro: "Busto è stata una scelta presa a gennaio. Volevo provare ad andare alle Olimpiadi ed è successo quello che è successo. Giustamente hanno rinviato, perché prima di tutto bisogna pensare alla salute di noi sportivi e di tutta la popolazione mondiale".



Ma le Olimpiadi, per Francesca, rappresentano ancora una sfida da vincere? "A me piacciono molto le sfide, quelle grosse. Questa sarebbe enorme. L’eta è solo un numero e il mio fisico regge ancora. Un anno è lungo, valuterò. Userò questo periodo per pensarci".

Quarantena che costringe a reinventarsi: "Le mie giornate le passo a casa, come tutti. Cerco di darmi da fare e di organizzare il mio tempo libero facendo sport, specializzandomi con i fornelli. Non è semplice, però bisogna adattarsi".