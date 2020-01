Piccinini-Busto, Plummer-Monza: il loro debutto su SportMediaset.it

LA PROGRAMMAZIONE

di

GIACOMO MAGNANI

Domenica 19 gennaio alle 17.00 è tempo di Serie A1 femminile su sito e app di SportMediaset.it. Tanti i temi che si porta dietro la 15ª giornata di campionato.

I riflettori saranno verosimilmente puntati sulla sfida del PalaFenera tra Chieri e Busto Arsizio. Tra le fila della Unet E-Work possibile esordio per Francesca Piccinini, che dopo il grande ritorno ora vuole far parlare i fatti e zittire gli scettici. Curiosità: la Picci si presenta in Piemonte da ex. Nel 2012/13 ha infatti vestito la maglia dell'allora Duck Farm di Chieri.

Tra le debuttanti in questo campionato c'è anche Kathryn Plummer. L'americana, neo-acquisto di Monza che ha appena concluso il ciclo di studi alla Stanford University, è tra le disponibili di Carlo Parisi per la sfida del PalaAgnelli di Bergamo contro la Zanetti. Tecnico brianzolo che sogna di gustarsi la prima vittoria stagionale in campionato dopo essere stato chiamato per sostituire Massimo Dagioni.

Primo match senza Adenízia per la Savino Del Bene Scandicci, che dopo la rescissione consensuale con la centrale brasiliana prepara un'insidiosa trasferta contro la Bosca S. Bernardo Cuneo. Le biancorosse sono reduci da un'amara sconfitta nel derby piemontese contro Novara, mentre Cristofani vuole centrare il secondo successo consecutivo in Serie A1.

Sono altri tre i match in programma in questa 2ª giornata di ritorno ch potrete seguire sulle piattaforme targate SportMediaset. Il Bisonte Firenze può e deve rilanciarsi contro la VolAlto 2.0 Caserta, in attesa di capire chi saranno i rinforzi scelti dal Presidente Turco per centrare una complicata salvezza. La Lardini Filottrano prova l'impresa titanica contro l'Imoco Volley Conegliano, mentre l'Èpiù Pomì Casalmaggiore vuole dimenticare in fretta la sconfitta in quel di Scandicci rifacendosi con la Bartoccini Fortinfissi Perugia.