Perugia piega Padova e resta imbattuta, ok Trento e Civitanova

Nessuna sorpresa nella tredicesima giornata di Superlega maschile: Perugia continua la sua marcia trionfale e resta in vetta alla classifica ancora imbattuta, grazie al 3-1 casalingo contro Padova. Gli ospiti riescono a strappare il primo set 25-23, poi però la Sir Safety rimonta e regola i veneti 25-21, 25-19 e 25-21. Stesso risultato anche per Trento, che fatica nel primo parziale ma poi si prende di forza la vittoria in casa di Taranto (32-30, 19-25, 25-20, 25-15). L’Itas sale a 30 punti in classifica, a -5 da Perugia ma con una partita da recuperare. Segue a ruota anche Civitanova, che non ha problemi contro l’Allianz Milano: la Lube vince 3-0 con il punteggio di 25-18, 25-20, 25-23, in un match praticamente mai in discussione. In zone più basse di classifica arriva il secondo successo stagionale per il fanalino di coda di questa Superlega, Grottazzolina piega Modena 3-1 (27-25, 25-23, 23-25, 28-26).