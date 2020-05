Perugia presenta Ortolani: "Ci toglieremo delle soddisfazioni"

VOLLEYMERCATO

Grande accoglienza per Serena Ortolani, nuovo opposto della Bartoccini Fortinfissi Perugia che quest'oggi è stata presentata dal presidente della Wealth Planet, Antonio Bartoccini, e dal coach delle magliette nere, il confermato Fabio Bovari. Un innesto di grandissima esperienza e qualità per le umbre, che quest'anno punteranno a conquistare una salvezza con maggiore tranquillità.

"Non vedo l'ora di cominciare - ha ammesso Ortolani. Sono curiosa di conoscere meglio tifosi, società e roster quando sarà pronto. Non vedo l'ora di raccogliere questa sfida e tornare in campo per toglierci un po' di soddisfazioni. Sono contentissima di giocare ancora con Isabella di Iulio. Alcune ragazze già le conosco, come Veronica (Angeloni)"

Anche il presidente Bartoccini non nasconde la soddisfazione per l'affare concluso: "Per noi è un grande onore e un grande vanto avere una giocatrice del suo calibro, una delle giocatrici italiane più forti. Vogliamo alzare l'asticella".