E' morto Danilo Cremona, il giocatore di pallavolo del Desio Volley Brianza che era stato colto da malore in campo qualche giorno fa mentre disputava un torneo a San Giuliano Terme, in Provincia di Pisa. "Il presidente Massimo Sala, il Consiglio e tutto il Comitato Territoriale esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia di Danilo Cremona per l'improvvisa e prematura scomparsa", si legge nella nota della Fipav Milano Monza Lecco. "Originario di Merate, 32enne, ha militato in diverse società del nostro territorio. Molto apprezzato sia come sportivo che come persona nell'ambiente del volley".