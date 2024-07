Operazione al cuore per Simone Anzani: il centrale di Modena ha subito un'ablazione

© Ufficio Stampa

Un'anomalia riscontrata dall'apparecchio impiantato sotto il petto e la decisione di fermarsi per nuovi controlli per risolvere quel problema al cuore che già lo aveva bloccato la scorsa estate. Simone Anzani dovrà saltare i Giochi OIimpici Estivi di Parigi 2024, ma ora potrà osservare i suoi compagni di squadra in campo a Parigi con maggior tranquillità. Il centrale di Modena è stato all'Ospedale San Raffaele di Milano a un intervento di ablazione per ridurre i problemi di aritmia riscontrati nel ritiro di Cavalese.