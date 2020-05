Orthmann, niente Fenerbahçe: rinnovo con Monza fino al 2022

VOLLEYMERCATO

La Turchia può attendere: Hanna Orthmann sarà ancora una giocatrice della Saugella Monza. La talentuosa schiacciatrice tedesca, dopo tre stagioni di grande qualità con la maglia rosablù, ha sottoscritto un nuovo contratto biennale confermando la volontà di rimanere in Brianza fino al 2022.

Arrivata nel 2017 al Consorzio Vero Volley, Orthmann è cresciuta esponenzialmente in termini di prestazioni e statistiche. La tedesca è quindi il secondo tassello, dopo Alessia Orro, del roster della Saugella Monza 2020/21, guidato da Marco Gaspari, che disputerà la sua quinta stagione in Serie A1 femminile, la terza in una competizione europea.

"Sono molto contenta di rimanere a Monza – ha dichiarato la schiacciatrice. Sono stati giorni particolari, in cui si è detto tanto sul mio possibile trasferimento in Turchia: è stato divertente leggere i diversi commenti, motivo per cui questo rinnovo ha un sapore ancora più speciale per me. Mi piace il progetto che la società ha allestito: ho già parlato con il nuovo allenatore e le sue idee, di crescere e migliorare in palestra, coincidono pienamente con le mie".

"Siamo felici che Hanna abbia deciso di accettare la nostra proposta, visto che la sua crescita durante questi anni è stata importante – ha commentato il direttore sportivo della Vero Volley Monza, Claudio Bonati. La riteniamo una giocatrice di livello internazionale, motivo per cui abbiamo allungato il contratto di altri due anni pur avendo già in essere un accordo che la legava al nostro club fino al 2021. Anche grazie a lei pensiamo di poter fare un ulteriore passo avanti, convinti che la prossima stagione potrà inoltre essere decisiva per il suo processo di crescita e di definitiva consacrazione ad alto livello".