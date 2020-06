Ora è ufficiale: il Volley Bergamo va avanti

SERIE A1 FEMMINILE

Il presidente di Volley Bergamo, Luciano Bonetti, vara la nuova stagione sportiva, quella che arriva dopo mesi di grande sofferenza che hanno lasciato cicatrici profonde. E lo fa partendo da due spunti fondamentali che tracciano e definiscono il profilo di questa società: senso di appartenenza e orgoglio.

"Apparteniamo a Bergamo e alla sua gente". Questa è la prima certezza. Rinsaldata dai valori che contraddistinguono questa città e questa società: “Siamo bergamaschi: tenaci, mai in ginocchio. Nemmeno quando la tragedia prova a schiacciarti a terra. Ci rialziamo con il lavoro, con dignità e con coraggio. Questo è quello che siamo e lo hanno visto tutti. Questo è sempre stato il segno distintivo della nostra squadra sul campo da gioco. E lo sarà da oggi ancora una volta e ancora di più".

E come la sua città, il Volley Bergamo vivrà una nuova era: "Bergamo sa che cosa è il dramma, ma non ha mai cercato compassione. Solo rispetto per il dolore. I bergamaschi si sono rialzati e sono andati avanti. Soffrendo, questo è certo. Ma, un giorno dopo l'altro, stanno ritrovando la loro strada. E lo sport che cos'è se non questo: la capacità di accettare le sconfitte e il dolore e da questi trovare il modo di riprendere e riprovarci. Così faremo noi. Perché noi siamo così, orgogliosamente bergamaschi".

E orgogliosi di avere al proprio fianco un pool di sponsor che rappresenta gli stessi valori e la stessa voglia di ridare a Bergamo una marcia in più: dalla famiglia Zanetti, che sarà al suo terzo anno di partnership, ai partners fedeli che affiancano il Volley Bergamo ormai da anni.