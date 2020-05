Novara, poker di conferme: Chirichella, Hancock, Sansonna e Napodano

VOLLEYMERCATO

Parte subito forte la Igor Volley, che inaugura l’allestimento del roster per la stagione 2020/21 con un poker di conferme. Quattro pilastri che offriranno continuità tra quanto visto in campo nella passata stagione (e non solo) e il futuro di un club che oggi, campione d’Europa in carica, è anche quarta forza al mondo. Chirichella, capitana di Novara e della Nazionale Getty Images

Instagram Cristina Chirichella è senza ombra di dubbio una delle giocatrici più forti e rappresentative della pallavolo italiana e mondiale. Solo 26 anni, ma già una lunga esperienza da capitana con l'Igor Gorgonzola Novara e la Nazionale italiana. Con la formazione piemontese nella scorsa stagione ha vinto la sua prima Champions League.





La prima conferma è quella di capitan Cristina Chirichella, vera e propria bandiera del club azzurro, dove è approdata nella primavera 2014 e con cui ha un contratto in essere fino al 30 giugno 2022.

A proposito di bandiere, vestirà la maglia Igor per la settima stagione consecutiva anche il libero Stefania Sansonna, che ha firmato con la società un nuovo accordo con scadenza giugno 2021.

Raddoppia invece la regista americana Micha Hancock, che dopo una prima stagione di altissimo livello ha prolungato il proprio legame con Novara siglando un biennale con scadenza giugno 2022.

Un altro anno in azzurro (scadenza giugno 2021) anche per Francesca Napodano, che dopo il doppio esordio (proprio con la maglia azzurra) in Champions League e nel Mondiale per club, continuerà a far coppia con Stefania Sansonna nel reparto dei liberi novaresi.

"Come da tradizione, poniamo le basi per il futuro partendo dalle conferme – spiega il d.g. Enrico Marchioni – ed è con orgoglio che ci prepariamo a vivere la settima stagione assieme a Cristina Chirichella e Stefania Sansonna, due atlete che ci hanno accompagnati lungo un percorso di crescita iniziato in punta di piedi e culminato nella conquista del titolo europeo e del quarto posto al Mondiale per club".

"Con loro ci sarà ancora Micha Hancock, che nel corso di questa prima stagione con noi ha fatto davvero bene e si è fatta apprezzare sia per le doti tecnico-tattiche, sia per le qualità umane. Da qui la decisione di proseguire assieme per altre due stagioni, una decisione che lei stessa ha accolto con entusiasmo. Siamo felici di avere ancora con noi anche Francesca Napodano, che ha messo in mostra buone cose nella sua prima stagione novarese e che potrà continuare, accanto a una professionista di alto livello come Stefania Sansonna, il suo percorso di crescita".