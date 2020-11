Novara conquista derby e 2º posto, ma Cuneo è tornata

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

Secondo posto in solitaria per l’Igor Gorgonzola Novara, che nel recupero della 5ª giornata di Serie A1 batte 3-1 una rediviva Bosca S.Bernardo Cuneo. Le azzurre festeggiano il sesto successo consecutivo sulle cugine piemontesi, ma anche le gatte biancorosse hanno buoni motivi per festeggiare. Per la squadra guidata da Domenico Petruzzelli (in attesa dell'esito dell'ultimo tampone di controllo di Andrea Pistola) questa è la serata del rientro in campo con il roster al completo, con tutte le giocatrici recuperate dopo che il Covid-19 ha messo k.o. dieci componenti della rosa e intero staff tecnico lo scorso 16 ottobre. Luca Pietro Santi

Primo set con il piede sull’acceleratore per le cuneesi, brave a scavare fin dall’inizio un rassicurante break di vantaggio. Le azzurre tornano a contatto sul finire di parziale, arrendendosi però al 23-25 biancorosso. Troppo passive Bosetti e compagne, che si risvegliano nel set successivo macinando punto su punto e chiudendo velocemente la contesa 25-14.

Ma è nella frazione successiva, la terza, che si decide tutto. Le squadre restano appaiate per gran parte del set, con Cuneo che scappa fino al 12-15. Ma per le biancorosse le forze, com’è fisiologico che sia, cominciano a calare. Novara è brava e concentrata a rimontare, per poi conquistare il set 27-25 con una magia di Caterina Bosetti. Il quarto set è a senso unico. Cuneo alza ufficialmente bandiera bianca soccombendo 25-13 sotto i colpi di un Haleigh Washington in formato super. 19 punti per l’americana, che a fine match si guadagna anche il premio di MVP.

Igor Gorgonzola Novara-Bosca S.Bernardo Cuneo 3-1 (23-25 25-14 27-25 25-13)

- Novara: Washington 19, Hancock 6, Bosetti 16, Bonifacio 7, Smarzek 4, Herbots 15, Napodano (L), Zanette 8, Daalderop 3, Populini 1, Battistoni. Non entrate: Costantini, Chirichella. All.: Lavarini.

- Cuneo: Strantzali 1, Candi 6, Signorile, Degradi 14, Zakchaiou 14, Ungureanu 16, Zannoni (L), Bici 4, Giovannini 1, Turco. Non entrate: Stijepic, Fava. All.: Petruzzelli.

RISULTATI E CLASSIFICA