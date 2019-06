Nations League Volley, Italia facile col Portogallo: 3-0

08/06/2019

Seconda gara della Pool 6 della Volleyball Nations League a senso unico per l'Italia che batte 3-0 (25-13, 25-20, 25-11) il Portogallo e conquista altri tre punti. La formazione allenata dal ct Gianlorenzo Blengini dà prova di carattere e solidità in campo grazie alla solidità di Balaso nelle retrovie, all'efficacia in attacco di Antonov, Cavuto e Nelli, alla precisione di Giannelli e al contributo di Anzani e Russo. L'Italia rimane concentrata tutto il match e non lascia mai troppo spazio di manovra agli avversari chiudendo agevolmente sul 3-0.