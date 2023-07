Nations League: l'Italia sconfigge il Giappone e chiude in bellezza  

VOLLEY MASCHILE

Arriva la nona vittoria per gli azzurri, che interrompono la serie di dieci successi consecutivi dei rivali, sconfitti 3-1 col punteggio di 29-27, 28-26, 23-25, 25-20

© Getty Images L'Italia chiude in bellezza il suo percorso nella fase a gironi della Volleyball Nations League, che aveva già regalato agli azzurri l'accesso alla Final Eight di Danzica (19-23 luglio). Lavia, Michieletto e compagni interrompono l'imbattibilità del Giappone, che a Pasay City (Filippine) viene sconfitto 3-1 dopo un'autentica battaglia che vale la nona vittoria per l'Italvolley in dodici gare: il punteggio è di 29-27, 28-26, 23-25, 25-20.

L'Italia chiude in bellezza il suo percorso nella Volleyball Nations League, uscendo vittoriosa da un'autentica battaglia contro il Giappone, sconfitto 3-1 (29-27, 28-26, 23-25, 25-20) in quello che è il primo ko nipponico dopo dieci successi consecutivi. Nona vittoria per i ragazzi di Fefé De Giorgi, che avevano già centrato le Final Eight di Danzica (19-23 luglio) e, aspettando le ultime gare, salgono momentaneamente al secondo posto in classifica. A Pasay City (Filippine) iniziano meglio i giapponesi, che si portano in vantaggio sotto la spinta di Ishikawa. L'Italia non si dà per vinta, pareggia sul 16-16 e mantiene il set in assoluto equilibrio. Il 24-24 certifica i vantaggi, con gli azzurri che annullano un set point e vincono 29-27 col muro decisivo di uno scatenato Lavia. Il secondo parziale sembra la copia-carbone del primo, con l'Italvolley molto fallosa in avvio e Nishida a firmare lo scatto del Giappone, che vola sul 20-16. Entrano Sbertoli e Rinaldi, e proprio quest'ultimo cambia il volto agli azzurri: le sue schiacciate valgono il 24-24, prima della nuova vittoria per 28-26 e del 2-0 parziale. Un'Italia mai doma sembra dunque poter chiudere in scioltezza al terzo set, dove invece arriva la vittoria giapponese rimonta: a nulla servono i colpi di Romanò e compagni, la formazione asiatica entra con una mentalità diversa e vince 25-23, prolungando il match. Il quarto parziale è quello che spaventa gli azzurri, colpiti a ripetizione da Ishikawa, Nishida, Otsuka e compagni. Il Giappone vola sul 18-15 e sembra poter chiudere, ma il finale dell'Italia è veemente: Galassi firma il pareggio coi suoi muri, gli avversari crollano e gli azzurri decollano.

Romanò firma l'ace del +3 e ancora Galassi chiude set e partita col doppio muro che vale il 25-20. 3-1 azzurro e prima sconfitta per il Giappone nella Volleyball Nations League. L'Italia chiude con nove vittorie e tre sconfitte e mostra a tutti perchè ha vinto i Mondiali un anno fa: sugli scudi Romanò (22) e Lavia (18), con Michieletto a quota 14 e i fondamentali 11 punti di Galassi. Nel Giappone, strepitose le prove di Ishikawa (21) e Nishida (20).