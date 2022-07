Nations League: Italia in semifinale, battuta la Cina 3-1

VOLLEY

Finisce 25-22, 25-19, 24-26, 25-22 ad Ankara: adesso, per le azzurre, o Turchia o Thailandia

Nations League: Italia in semifinale







La Nazionale italiana femminile di volley vola alle semifinali di Nations League. Le azzurre allenate da Mazzanti piegano ad Ankara 25-22, 25-19, 24-26, 25-22 la fortissima Cina. Primo parziale conquistato dopo una splendida rimonta dall'11-17. Il secondo è decisamente ben gestito, mentre nel terzo le asiatiche hanno la meglio ai vantaggi, prima del punto decisivo di Egonu nel quarto. L'Italia affronterà in semifinale una tra Turchia e Thailandia.

Non è stata sicuramente l’Italia più bella, ma nei momenti decisivi le azzurre hanno avuto qualcosa in più delle avversarie cinesi. Risultato finale: 25-22, 25-19, 24-26, 25-22 e Nazionale di Davide Mazzanti che accede alle semifinali di Nations League. La ricezione ha funzionato con continuità in casa azzurra, molto meno attacco (Egonu esclusa) e muro. Così come il servizio, efficace a sprazzi. Nel finale di tutti e quattro i set, tuttavia, il livello delle azzurre si è alzato in modo esponenziale e là sono arrivati gli errori da parte della Cina.

A partire da un primo set che sembrava ormai totalmente a favore della formazione asiatica, la quale invece assiste alla strepitosa rimonta italiana sull’11-17. È Paola Egonu a trascinare le compagne di squadre sul 25-22; determinanti anche i muri vincenti di Chirichella e Pietrini. Decisamente, poi, meno sofferto il secondo parziale: l’Italia comincia a guidare a partire dal 6-3 per la Cina. Succede infatti che due ace consecutivi di Egonu riportano in vantaggio le azzurre (9-7), che salgono di colpi (15-12) e scappano via (20-15). La Cina annulla due set point, ma Sylla e compagne non si fanno sorprendere (25-19).

L’Italia non riesce a chiudere i conti nel terzo set, nonostante un’altra grande rimonta sull’8-16: ai vantaggi le cinesi riducono il divario. Si arriva così all’ultimo parziale: dopo qualche scambio per carburare, Egonu, Bossetti, Pietrini e Danesi ritrovano il ritmo giusto. Con Malinov in campo al posto di Orro, le azzurre prendono il largo e, con le due ultime giocate esclamative di Egonu, chiudono il match. Egonu-show, per l’appunto, per l’Italia con ben 36 punti all’attivo; 14 punti per Bosetti, 9 per Chirichella. In casa cinese, 20 punti per Gong, 16 per Li, 12 per YY Wang, 10 per YL Wang. Sabato pomeriggio, il match per sognare la finalissima di Nations League.