Morto Daniele Bagnoli, storico allenatore della pallavolo italiana

Il mondo della pallavolo italiana è in lutto per la morte di Daniele Bagnoli, uno degli allenatori più vincenti del volley nostrano a livello di club. Nato a Mantova il 25 ottobre 1953, Bagnoli aveva 71 anni e ha scritto molte pagine storiche della pallavolo italiana, legando la sua carriera in particolare alle squadre di Modena, Roma e Treviso con le quali in totale ha vinto 8 scudetti (2 a Modena e 6 a Treviso), primato condiviso con Franco Anderlini. Nel corso della sua lunga carriera il tecnico mantovano ha fatto parte anche dello staff delle nazionali azzurre.