Monza sogna in grande: Novara surclassata. Vittoria per Busto e Scandicci

VOLLEY FEMMINILE

Impressionante prova di forza della Saugella Monza nel recupero della 17ª giornata di campionato, che in trasferta al Pala Igor di Novara ha rifilato un netto 0-3 alle padrone di casa dell’Igor Gorgonzola. Uno scontro diretto che porta le brianzole a -7 dal secondo posto presidiato proprio dalle piemontesi, ma con due partite in meno rispetto alle ragazze di Lavarini, il che apre a nuovi scenari per i piani alti del campionato. La striscia positiva di Monza prosegue con la 11ª vittoria di fila, mai così bene in Serie A1, mentre per Novara è il momento delle riflessioni su una gara in cui è vistosamente mancata la qualità nel gioco. Vero Volley Monza

La Savino Del Bene Scandicci si riprende il quarto posto in classifica grazie al successo esterno sulla Bartoccini Fortinfissi Perugia, sconfitta per 1-3. Le magliette nere di Davide Mazzanti lottano e strappano un set, ma alla fine deve arrendersi alle ragazze di Massimo Barbolini. Le ospiti, reduci da due sconfitte, sul punteggio di 1-1 limitano al minimo gli errori e conquistano i successivi due parziali facendosi sentire in attacco con una Drewniok da 20 punti con oltre il 40% di rendimento offensivo. Perugia si prepara alla sfida con la Banca Valsabbina Millenium Brescia in un vero e proprio spareggio salvezza.

Nell'anticipo della 20ª giornata - in programma nell'ultimo weekend di gennaio - la Unet e-work Busto Arsizio ottiene la seconda vittoria in quattro giorni in terra fiorentina. Dopo aver battuto Scandicci, le farfalle di Marco Musso si ripetono in maniera più netta su Il Bisonte Firenze: Risultato mai in discussione e ulteriori progressi per le lombarde sul piano del gioco grazie ad una Poulter in grande spolvero nominata giustamente MVP.

Igor Gorgonzola Novara-Saugella Monza 0-3 (23-25, 23-25, 22-25)

- Novara: Chirichella 6, Hancock 1, Bosetti 7, Bonifacio 2, Smarzek 4, Herbots 5, Sansonna (L), Daalderop 4, Zanette 4, Washington 2, Populini, Battistoni. Non entrate: Napodano (L), Tajè. All. Lavarini.

- Monza: Meijners 6, Danesi 14, Van Hecke 12, Orthmann 5, Heyrman 6, Orro, Parrocchiale (L), Begic 3, Squarcini, Davyskiba. Non entrate: Negretti (L), Carraro, Obossa. All. Gaspari.

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Savino Del Bene Scandici 1-3 (16-25, 25-23, 18-25, 21-25)

- Perugia: Di Iulio 1, Havelkova 5, Aelbrecht 8, Ortolani 11, Carcaces 15, Koolhaas 12, Cecchetto (L), Angeloni 9, Casillo 1, Agrifoglio, Mlinar, Rumori (L), Scarabottini. All. Mazzanti.

- Scandicci: Drewniok 20, Pietrini 8, Lubian 10, Malinov 2, Courtney 14, Popovic 13, Merlo (L), Vasileva 3, Camera, Bosetti. Non entrate: Cecconello, Carocci (L), Stysiak, Samadan. All. Barbolini.

Il Bisonte Firenze-Unet e-work Busto Arsizio 0-3 (19-25 20-25 21-25)

- Firenze: Guerra 13, Kone 1, Nwakalor 11, Van Gestel 4, Alberti 9, Cambi, Venturi (L), Ogoms 6, Lazic 3, Enweonwu 2, Hashimoto, Panetoni. Non entrate: Lapini (L), Acciarri. All. Mencarelli.

- Busto Arsizio: Gray 11, Olivotto 10, Mingardi 17, Gennari 8, Stevanovic 8, Poulter 1, Leonardi (L), Piccinini 1, Herrera Blanco 1. Non entrate: Escamilla, Cucco (L), Bulovic, Bonelli. All. Musso.

RISULTATI E CLASSIFICA