Mondiali volley: Italia da urlo con la Slovenia, azzurri in finale contro la Polonia

La squadra di Giannelli e compagni gioca in maniera perfetta e batte in tre set i vice campioni d’Europa

Mondiali volley: le immagini di Italia-Slovenia



















Grandissima impresa dell'Italia che vince e vola in finale dei Mondiali di volley. A Katowice al termine di un match splendido, gli azzurri di De Giorgi battono la Slovenia con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-22, 25-21). Ottima gestione del gioco di Giannelli. Domani alle 21.00 l'appuntamento con la storia: dall'altra parte della rete c'è la Polonia per provare a conquistare un trofeo che manca in Italia dal 1998.

Sei vittorie su sei, girone compreso, e azzurri che volano in finale ai Mondiali di volley. L’Italia batte i “padroni di casa” della Slovenia, organizzatori del torneo con la Polonia, e risultato finale di 3-0 (25-21, 25-22, 25-21). Partenza incredibile per gli uomini di Fefé De Giorgi, che si portano subito avanti sul 7-1. La squadra di Urnaut e Cebulj reagisce immediatamente e si riporta sotto sul l’8-6. Azzurri che grazie ai muri e agli attacchi delle bande riallunga sul 16-13. Nella fase finale ancora uno sprint dei campioni d'Europa che chiudono sul 25-21. Primo set Italia. Al rientro in campo nel secondo parziale l’Italia rientra con lo stesso atteggiamento con cui aveva chiuso quello precedente: concentrazione e precisione, gli elementi che hanno contraddistinto gli azzurri.

Slovenia che prova a impensierire la squadra di Giannelli, ma è troppo imprecisa. 25-22 per l’Italvolley. Michieletto e compagni partono forte anche nel terzo, portandosi sul 5-0. Da qui in avanti la Slovenia inizia a rimontare lo svantaggio e si porta a -1 (9-8). Inizia un set di grande equilibrio, combattuto punto a punto: sul 17-17 Urnaut e compagni commettono un errore al servizio, poi l’attacco sull’incrocio della linea di fondo di Romanó permette agli azzurri di andare sul +2. Nel finale sale in cattedra Giannelli che gestisce al meglio i propri attaccanti. A chiudere il match é l’attacco di Yuri Romanó che regala la finale all’Italia. Domani alle 21.00 per l’oro c’è da affrontare la Polonia.