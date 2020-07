Modena Volley, più di 1600 abbonati "al buio" | Pedrini: "Commovente e gratificante"

ESCLUSIVA

di

GIACOMO MAGNANI

Il 12 giugno scorso, nonostante i tanti dubbi e le poche certezze, è cominciata la campagna abbonamenti di Modena Volley. Storica piazza in cui la pallavolo è più di un semplice sport, unica società a chiedere un "atto di fede" al proprio pubblico: sottoscrivere la tessera d'abbonamento senza sapere se e quando si potrà tornare al PalaPanini, il tempio del volley. Ma la risposta è stata straordinaria: in meno di tre settimane, più di 1600 tifosi hanno infatti rinnovato l’abbonamento. E in tanti hanno deciso di non usufruire dello sconto del 30% che la società aveva offerto.

Il popolo gialloblù ha risposto in modo clamoroso all'appello del presidente di Modena Volley, Catia Pedrini (in foto assieme ai tifosi). E solo nel primo giorno di rinnovo degli abbonamenti erano state sottoscritte 200 tessere: "Questo risultato va aldilà di ogni aspettativa, è da annali dello sport. Ha mostrato un desiderio di socialità, di emozioni, di aggregazione, di sport, di una visione post-Covid. Il popolo modenese ha lanciato un messaggio molto forte anche alle aziende del territorio, perché queste non solo possono affiancare il loro brand ai valori dello sport, ma anche sostenere e rendere possibile questa forte richiesta di sogni e di emozioni che il popolo di Modena sta esprimendo a chiare lettere. Credo sia un’occasione che (spero) l’imprenditoria possa cogliere. Ho sperato che questo meccanismo si potesse mettere in moto, e la risposta è andata aldilà di ogni più rosea previsione".

"È una cosa toccante e commovente", prosegue il presidente Pedrini. "Viviamo Modena Volley come un’impresa sociale, quindi è anche una gratificazione per i grandi sacrifici che vengono fatti da tutti, a partire dai giocatori, staff tecnico e le persone dell’ufficio. Modena ha il volley nel DNA, lo vuole mantenere ed è una necessità. E siccome dobbiamo rialzarci, credo che anche la pallavolo possa dare forza e motivazioni per guardare avanti: i miei abbonati hanno detto che lo sport è vita".

E in attesa di cogliere dei segnali che permettano una riapertura in sicurezza del PalaPanini, la squadra è pronta a tornare al lavoro. "Gli allenamenti ricominceranno il 27 luglio - spiega Catia Pedrini. È arrivato Micah (Christenson) e ora farà la sua quarantena. Hanno tutti molta voglia, c’è un clima che definire "bello" è riduttivo. Sono persone che si sono trovate a condividere un obiettivo comune e questo crea dei rapporti umani molto forti, solidi, energie positive. Ci sono tanti legami affettivi molto forti tra di noi. E il popolo di Modena fa parte di questo".