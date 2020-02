Mencarelli si presenta: "Sarà un percorso lungo. Curioso di vedere all’opera le ragazze"

A1 FEMMINILE

Come precedentemente anticipato, Marco Mencarelli è il nuovo allenatore de Il Bisonte Firenze: "Arrivare qui è come concretizzare uno degli scenari che potevo immaginare quando ho deciso di chiudere il mio percorso a Busto Arsizio, quindi è piacevole che l’epilogo sia stato questo". Il tecnico, che fino a gennaio ha guidato la Savino Del Bene Scandicci, ha firmato un accordo pluriennale e da questo pomeriggio ha cominciato il lavoro in palestra con la squadra.

Positive le prime sensazioni: "Sono curioso di vedere all’opera le ragazze e di condividere con la società un percorso che andrà ben oltre il finale di questa stagione: sarà interessante cominciare un nuovo step di crescita condivisa, perché uno dei miei principi, quando comincio a lavorare per un nuovo club, è fare di tutto per creare un ambiente migliore di quello che ho trovato, e questo sarà il mio obiettivo fino a che rimarrò alla guida de Il Bisonte. Conosco parecchie ragazze del gruppo e questo mi darà un vantaggio nel momento in cui dovrò interagire con loro e costruire insieme a loro qualcosa di positivo. Confido sul fatto che il campionato riprenda, anche se sicuramente avrà dei condizionamenti: vedendo da avversario la crescita della squadra, l’idea è che possiamo fare qualche sgambetto importante da qui alla fine, e lavoreremo per questo".