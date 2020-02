Firenze, scelto il dopo-Caprara: domani arriva Mencarelli

A1 FEMMINILE

Marco Mencarelli si rimette in gioco, e lo fa dalla stessa regione in cui ha vissuto la sua ultima esperienza: la Toscana. Dopo la parentesi con la Savino Del Bene Scandicci, infatti, l'allenatore orvietano riparte da Il Bisonte Firenze. Domani il primo allenamento con la squadra in attesa di capire quando si tornerà in campo per il campionato di Serie A1.

Dopo aver esonerato Gianni Caprara e affidato la squadra a Marcello Cervellin, la società di Sità e Di Filippo punta su un allenatore che ha vinto tanto, in campo giovanile e non solo come testimonia l'ultima Coppa CEV con la Unet E-Work Busto Arsizio. Mencarelli avrà il delicato compito (in questa e nella prossima stagione) di rilanciare una formazione entrata in un profondo periodo di difficoltà dopo lo sfavillante avvio di campionato. Dal 1º dicembre in poi le vittorie sono state appena 2 su ben 12 match disputati, con soli 7 punti conquistati dei 36 disponibili. Un pessimo ruolino di marcia che ha convinto la dirigenza bisontina a cambiare.