Mazzanti e la Federazione rispondono agli appassionati: nasce "Convocati a casa"

NON SOLO VOLLEY

Davide Mazzanti e la Federazione Italiana Pallavolo non si fermano, nonostante l'emergenza coronavirus abbia costretto gran parte del volley italiano, dalla Serie A fino alle categorie giovanili, al blocco di allenamenti e partite. Il c.t. della Nazionale italiana è il protagonista di una nuova rubrica per rispondere a curiosità e fornire consigli d'allenamento a giocatori, allenatori e più in generale agli appassionati di pallavolo costretti a restare in casa senza poter dedicarsi allo sport che amano, il volley.

La punta zero della rubrica "Convocati a casa", andata in onda sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Pallavolo, è stata un successo come testimoniano i numeri raccolti. Un modo molto originale per provare a sfruttare le lunghe giornate in casa che ci attenderanno da qui fino al 3 aprile, data in cui terminerà il nuovo decreto ministeriale.