Lutto nel volley: è scomparso Miguel Angel Falasca, tecnico della Saugella Monza

22/06/2019

Il mondo del volley è sotto shock. E’ morto stamani, improvvisamente, il tecnico della Saugella Vero Volley Monza Miguel Angel Falasca. Aveva solo 46 anni e si è arreso alla vita per un arresto cardiaco mentre si trovava a Varese per un impegno familiare. Con la squadra brianzola aveva vinto quest’anno la Challenge Cup. L’improvvisa scomparsa di Falasca ha sconvolto l’intero mondo della pallavolo. Sul sito di Vero Volley è stato pubblicato il messaggio di cordoglio del Presidente Alessandra Marzari: “Non esistono parole adatte a un momento come questo. Il dolore è estremo e assoluto”.



Il tecnico, nato a Mendoza il 29 aprile 1973 da padre argentino e madre spagnola, lascia la moglie Esther e due figli, Daniel e Sara. Stimato per il suo carattere mite e pacato, Falasca aveva alle spalle un'apprezzata carriera da giocatore, ruolo palleggiatore, che lo aveva portato a vestire la maglia della Nazionale spagnola vincendo nel 2007 il Campionato Europeo sotto la guida di Andrea Anastasi. Nel 2013 aveva cominciato la carriera da allenatore, sposando nel 2016 il progetto Vero Volley Monza.



Dopo due anni alla guida della squadra maschile in A1, dalla stagione scorsa si è occupato delle ragazze portando Ortolani e compagne fino alle semifinali dei playoff scudetto e alla vittoria storica della Challenge Cup. Per ricordarlo, stasera all’Allianz Cloud di Milano, l’ex Palalido, sarà osservato un minuto di silenzio prima della partita di Volleyball Nations League tra Italia-Argentina, proprio due delle tre nazioni alle quali era legato sportivamente e sentimentalmente.