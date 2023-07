Lega Volley Summer Tour, ultima tappa a Lignano Sabbiadoro per lo scudetto

Lega Volley Summer Tour

Capitolo finale dell'evento estivo del Sand Volley 4×4, con Casalmaggiore che vuole entrare nella storia

© legavolleyfemminile.it Lega Volley Summer Tour 2023 giunge all'ultima tappa, con l'evento organizzato in collaborazione con Master Group Sport che porterà il Sand Volley 4×4 in un altro luogo simbolo della manifestazione, Lignano Sabbiadoro. Dalle Marche all’Emilia-Romagna, per arriva infine al Friuli-Venezia Giulia, alla Beach Arena di Lungomare Trieste, sabato 15 e domenica 16 luglio, le sei squadre si sfideranno nel 28° Campionato Italiano con l’obiettivo di cucirsi sul petto il tricolore, con Stabili Casalmaggiore che parte favorita ed è a caccia del triplete dopo aver vinto Supercoppa e Coppa Italia.

Le finali della domenica saranno in esclusiva su SportMediaset, pronto a coprire la manifestazione anche con servizi sul telegiornale sportivo, e su Mediaset Infinity, mentre tutte le altre gare saranno visibili con dirette dai campi sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

A sfidarsi, come detto, sei squadre divise in due gironi: nel girone A Stabili Casalmaggiore, Motorola Busto Arsizio e Megabox Vallefoglia, nel girone B invece BVT Picco Lecco, Vero Volley Milano e Valsabbina Millenium Brescia. Dalle 10.30 di sabato 15 il via alla fase a gironi, mentre dalle 17.30 andranno in scena gli incroci (seconda del girone A contro terza del girone B come gara 7, seconda girone B contro terza girone A come gara 8).

Domenica 16 l'evento entra nel finale, con le semifinali tra la prima classificata del girone A contro la vincente di gara 8 e successivamente la prima classificata del girone B che sfiderà la vincente di gara 7. Alle 17.30, secondo il programma, andrà in scena la finalissima scudetto, che sarà trasmetta in diretta su SportMediaset.