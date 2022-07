 Lega Volley Summer Tour, Supercoppa italiana: le semifinali saranno Monza-Cuneo e Brescia-Casalmaggiore

Arrivano i primi, parziali verdetti dalla fase a gironi della 16^ Supercoppa Italiana di Sand Volley, disputata all'interno del vivo Lega Volley Summer Tour. Alla beach Arena di Lignano Sabbiadoro, Vero Volley Monza e Stabili Costruzioni Casalmaggiore concludono senza macchia il percorso nei rispettivi gironi e accedono alle semifinali come testa di serie e con una partita in meno. Nella fase a incroci, netto successo della Banca Valsabbina Millenium Brescia contro la e-work Laica Busto Arsizio, mentre la gara tra MT San Giovanni in Marignano e Cuneo Granda Volley si è protratta sino al tie-break: vittoria per le piemontesi e dedica speciale per Lidia Bonifazi. Domenica mattina le due semifinali, nel pomeriggio finali terzo/quarto posto (16.30) e primo/secondo posto (17.30) in diretta streaming su Sportmediaset.it.

© ufficio-stampa