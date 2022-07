Lega Volley Summer Tour, la finale di Supercoppa Italiana sarà Monza-Casalmaggiore

LEGA VOLLEY SUMMER TOUR

Il remake della finalissima del 2019 su Sportmediaset.it. Quinto posto a San Giovanni Marignano

Si è aperta con lo spettacolo delle semifinali la domenica del vivo Lega Volley Summer Tour che sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro assegna la 16° Supercoppa Italiana. A qualificarsi alla finalissima sono state la Vero Volley Monza e la Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore, che già nella giornata di ieri avevano vinto i propri gironi candidandosi a favorite della due giorni friulana. La sfida sarà un remake della finale di Supercoppa del 2019 della tappa di Riccione, con Monza vincente grazie ad una super Serena Ortolani, MVP tre anni fa. © ufficio-stampa

La prima semifinale ha visto le brianzole superare in tre set una coriacea Cuneo Granda Volley, guidata da una combattiva Kuznetsova, top scorer delle gatte e autrice di colpi rimarchevoli. Sono proprio le ragazze in maglia arancione ad aggiudicarsi il primo set (13-15) con una superba fase difensiva, ma al ritorno in campo Davyskiba risponde colpo su colpo e Rimoldi punge con le sue insidiose battute per l'1-1 (15-12). Nel decisivo tie-break, un contributo importante arriva anche da Dalla Rosa, Negretti e Candi per il 2-1 finale (15-9). Così la palleggiatrice che affronterà la Serie A2 con Picco Lecco la prossima stagione: "Nessuna squadra è qui per perdere, di certo non ci aspettavamo la finale ma sapevamo che bisognava giocare bene in difesa. Con Cuneo è stata diversa rispetto a ieri, hanno giocato in maniera differente mettendoci in difficoltà nel primo set con scambi intensi e belle azioni. Siamo riusciti ad avere la meglio".



Nell'altra semifinale, le casalasche hanno trovato un ostico avversario nella Banca Valsabbina Millenium Brescia, vincendo il primo set 15-9 dopo un grandissimo equilibrio fino alla doppia cifra, e avendo la meglio nella battaglia del secondo infinito parziale terminato 21-19. Protagoniste assolute una Valentina Zago semplicemente inarrestabile da un lato e una Serena Moneta precisissima dall'altro, supportate da due team completi con Montani, Caracuta e Colzi per le rosa e Bridi, Trevisan e Joly per le giallonere. Proprio la beacher Colzi ha rilasciato una dichiarazione a fine partita: "Abbiamo lottato come tutte per arrivare fino in fondo e ci siamo andate a prendere questa finale. È stata una bella partita, combattuta praticamente per gran parte del primo set e in bilico per tutto il secondo, quando siamo state brave a rimontare da un -4 nel campo un po' più sfortunato causa vento. Bella lotta con qualche errore di troppo da parte nostra, ma adesso testa a Monza. Per me è il primo Summer Tour e da giocatrice di beach penso sia un'ottimo mix tra il gioco sulla sabbia e la pallavolo, è sicuramente molto divertente".



La chiusura della domenica mattina è stata affidata alla finale per il 5° posto tra E-work Laica Busto Arsizio e MT San Giovanni in Marignano che ha visto sorridere la squadra romagnola, con una Fiore caldissima in attacco accompagnata alla grande dall'ottimo ingresso di Frangipane che, dopo la vittoria nel primo parziale (15-11), ha ribaltato l'inerzia della seconda frazione in cui le bustocche si erano portate avanti con l'energia di Cicola e i precisi attacchi di Bochagova. Ai vantaggi lunghi (18-16) è stata fondamentale la maggior precisione delle atlete guidata da coach Paola Paggi, che chiudono così al penultimo posto della competizione.