Lega Volley Summer Tour: doblete Monza: Coppa Italia e Scudetto!  

Si è conclusa con il botto l'ultima tappa del vivo Lega Volley Summer Tour, l'evento organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport su alcune delle più belle spiagge italiane. Nella magnifica cornice di San Benedetto del Tronto, in una Beach Arena gremita e di fronte a niente di meno che Davide Mazzanti, allenatore della Nazionale italiana femminile oro in Volleyball Nations League, la Vero Volley Monza ha trionfato al tie-break di una partita tiratissima contro la Stabili Impresa di Costruzioni di Casalmaggiore, che si è dovuta accontentare della medaglia d'argento. Un match che ha regalato un'infinità di emozioni, probabilmente il migliore di questa edizione, con il primo set andato alle brianzole (15-8) con 4 punti a testa per Traballi (10) e Davyskiba (12), gestite egregiamente per tutta la partita dall'MVP Turlà, al suo terzo titolo su tre finali giocate sulla sabbia del Sand Volley 4x4. Nel secondo equilibratissimo parziale è Angelina a caricarsi le sue compagne sulle spalle, realizzando 9 punti (15 totali) nel 14-16 finale, in cui la solita Caracuta ha amministrato sontuosamente il gioco sfruttando anche il braccio di Zago e l'attitudine difensiva di Colzi. Ma nella terza decisiva frazione, è la forza del gruppo guidato da coach Bucaioni a venire fuori, con alcune difese impressionanti di capitan Negretti e tre punti decisivi nel finale di Candi, per il 15-7 finale che fa esplodere il pubblico marchigiano e la festa brianzola, che alza così il 27° Scudetto dopo la Coppa Italia di Riccione. Premiata nel complesso la squadra migliore, mai sconfitta sulla riviera adriatica e apparsa a tratti indifendibile. Questo il commento di una felicissima Turlà a fine partita: "Sono molto contenta perché sono stati due giorni faticosi con questo caldo, ma alla fine è andata bene così. Sembra scontato ma è stata la squadra il nostro punto di forza, anche quando le cose non andavano bene eravamo lì a rincuorarci e sostenerci e quello credo abbia fatto la differenza. Sono felicissima per il premio MVP, non me l'aspettavo, lo prendo come un premio per essere rimasta viva in questi giorni afosi (ride ndr)! Il modo perfetto per concludere questo tour, ora vacanza in vista della prossima stagione".