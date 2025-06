Motociclismo, presentata la maglia azzurra per i Mondiali a squadre

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Siamo in attesa dell’inizio delle competizioni a squadre, al via tra pochi giorni. Come appassionati, come italiani, all’interno della Federazione sentiamo molto queste gare perché rappresentano l’apice della stagione fuoristradistica. Vedremo all’opera i migliori giovani e i campioni azzurri. Ognuno di loro darà il massimo per rappresentare al meglio il nostro Paese, non solo in pista ma anche durante la preparazione agli eventi sportivi. Questo mi rende molto orgoglioso! Giorno dopo giorno l’attesa aumenta, sappiamo di poter puntare a ottimi risultati in molti appuntamenti e sono certo che riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni”.