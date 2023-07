Lega Volley Summer Tour: Busto Arsizio-Milano è la finale scudetto

LEGA VOLLEY SUMMER TOUR

A Lignano Sabbiadoro, la Motorola e la Vero Volley travolgono Vallefoglia e Stabili in due set

© twitter Saranno Busto Arsizio e Milano a giocarsi lo scudetto nel Lega Volley Summer Tour 2023: nell'ultima tappa dell'evento, in corso a Lignano Sabbiadoro, la Motorola travolge nella prima sfida di giornata la Megabox Vallefoglia (15-11, 15-7), mentre la Vero Volley ha la meglio sulla Stabili Casalmaggiore in due set, imponendosi con un doppio 15-13. A partire dalle 16:30 si disputeranno le finali per il terzo e per il primo posto.

La finale scudetto del Lega Volley Summer Tour sarà tra Busto Arsizio e Milano. Nell'ultima settimana dell'evento estivo di sand volley 4x4, con tappa conclusiva a a Lignano Sabbiadoro, la Motorola e la Vero Volley si impongono nelle due semifinali, battendo rispettivamente Vallefoglia e Casalmaggiore: alle 17:30 si giocheranno il titolo.

Nella prima gara di giornata, non c'è storia: la formazione allenata da coach Graziani domina contro la Megabox. E se nel primo set c'è ancora equilibrio, con Busto Arsizio che trova quattro punti di fila passando dall'11-11 al 15-11, nel secondo arriva un netto 15-7 che spalanca le porte della finale scudetto alla Motorola. Non sfiderà però Casalmaggiore, ma Milano: la Vero Volley si impone con un doppio 15-13, ponendo fine ai sogni di Triplete della Stabili, capace di imporsi in Supercoppa a San Benedetto del Tronto e in Coppa Italia a Riccione.

Le ragazze di Bucaioni trovano i due punti decisivi dopo il 13-13 nel corso del primo set, mentre nel secondo sprecano quattro match point prima di chiudere con un doppio 15-13. Alle 16:30 la finale per il terzo posto (Vallefoglia-Casalmaggiore), mentre Busto Arsizio-Milano mette in palio lo scudetto numero 28 del Lega Volley Summer Tour.