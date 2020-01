Supremazia Conegliano, parte bene Cristofani, Hancock da record

A1 FEMMINILE

di

Giacomo Magnani

La prima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 femminile, che coincide anche con la ripresa delle attività dopo la sosta natalizia, regala conferme e primati.

La capolista Imoco Volley Conegliano archivia 3-0 la pratica Saugella Monza, che non riesce a sfruttare il fattore Candy Arena per ribaltare il favore del pronostico. 25-22, 25-19, 25-22: è con questi parziali che Egonu e compagne dimostrano ancora una volta (come se ce ne fosse bisogno) di essere una squadra ingiocabile in questo momento.

Non delude la Unet E-Work Busto Arsizio, che in 3 set si sbarazza de Il Bisonte Firenze e dimentica la sconfitta della gara d'andata. Indisponibile per l'occasione Francesca Villani, out per un problema di pubalgia.

Sorride Luca Cristofani, che al debutto sulla panchina della Savino Del Bene Scandicci batte 3 a 1 la Èpiù Pomì Casalmaggiore al termine di un quarto set tiratissimo chiuso 25 a 23.

Fatica tanto, ma porta a casa i 3 punti l'Igor Gorgonzola Novara, che nel derby piemontese contro la Bosca S. Bernardo Cuneo regala solo un set alle avversarie. Nota di merito per Micha Hancock, che con 10 ace messi a segno ha battuto il precedente record di punti (9) al servizio in una sola partita detenuto da Valentina Zago e Hayley Spelman: arma letale.

Vittorie per 3 a 0 anche per Bergamo e Brescia ai danni di Filottrano e Caserta, mentre la sfida al PalaBarton tra Perugia e Chieri si è chiusa soltanto al tie-break con la vittoria delle umbre, che abbandonano così l'ultimo posto in classifica.