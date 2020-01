Casalmaggiore su Lippmann, novità da Caserta, torna la Piccinini?

VOLLEY FEMMINILE

di

Giacomo Magnani

Anno nuovo, protagoniste nuove. Il volley mercato è entrato nel vivo e nelle ultime ore si registrano importanti movimenti nei team di Serie A1. Che siano trattative reali o suggestioni, il girone di ritorno ormai alle porte regala tanti spunti. Casalmaggiore, Scandicci, Monza, Caserta e non solo: tante le squadre che preparano novità al rientro dalla sosta natalizia.

Molto attiva la ÈPiù Pomì Casalmaggiore, che dopo un girone d’andata che per lunghi tratti l’ha vista al 3º posto, ora cerca rinforzi per lo sprint verso i play-off. Il Presidente Boselli Botturi ha aperto all’ingaggio di Louisa Lippmann, che può così tornare in Italia dopo la scorsa stagione con Firenze. Per fare spazio all’opposto tedesco, però, serve una partenza. Tra le indiziate c’è Cuttino, che in questa seconda stagione da titolare ha registrato più di una difficoltà: “Conserveremo un organico di 13 atlete, bilanciando eventuali nuovi arrivi con partenze – spiega Boselli Botturi ad iVolley Magazine. La pista per Lippmann è calda, ma ci sono anche altre squadre interessate come Firenze e Monza”.

Dirigenza brianzola che smentisce, anche perché il rinforzo di livello è già arrivato: Kathryn Plummer. L’americana appena uscita da Stanford è partita da New York e nelle prossime ore avrà modo di conoscere le sue compagne e il neo-tecnico della Saugella, Carlo Parisi.

Chi si allena, seppur a ranghi ridotti, è Caserta. La Volalto 2.0 è nelle mani di Guido Malcangi, promosso a primo allenatore e impegnato nella preparazione della delicata sfida contro la Brescia dell’ex Bechis. La società si è scagliata contro la Millenium per aver rifiutato lo spostamento gara, minacciando addirittura di schierare atlete di 5 anni accompagnate da genitori. Sguardo già proiettato al match del 19 gennaio contro Il Bisonte Firenze, quando le casertane dovrebbero mettere a referto anche i nuovi acquisti tra cui Mislina Kılıç, schiacciatrice classe ’96 proveniente da un'altra squadra in crisi finanziaria, il Beşiktaş. Provando a leggere gli indizi social del Presidente Turco, che nella mattinata di sabato 11 gennaio ha postato su Facebook le bandiere di Turchia e Stati Uniti, al roster di Caserta dovrebbe aggiungersi un ulteriore rinforzo americano.

Anche la Savino Del Bene Scandicci si presenta al rientro dalla sosta con diverse novità. Il nuovo capo allenatore, Luca Cristofani, potrebbe accogliere Alexa Gray e Dayana Kosareva. Si attende il rientro della canadese dalle qualificazioni a Tokyo 2020 per capire i margini di trattativa, mentre l’ex-giocatrice di Macerata (il cui cartellino appartiene alla società del patron Nocentini) si allena con le toscane in attesa di trovare una eventuale sistemazione. Non ci saranno innesti al centro dopo che Adenízia ha smentito una sua partenza sui social, mentre dalla batteria di schiacciatrici potrebbe uscire Milenković.

Ultima, ma non meno importante, la situazione di Francesca Piccinini. La regina del volley, secondo quanto rivelato da La Prealpina, è a un passo dalla firma con Busto Arsizio. C’è tuttavia la smentita del Presidente della Unet E-Work, Giuseppe Pirola. E se Francesca meditasse un clamoroso ritorno che avrebbe come obiettivo Tokyo 2020? Staremo a vedere.