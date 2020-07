La laurea del pallavolista Massimo nel segno del padre scomparso per il COVID-19

NON SOLO VOLLEY

La vittoria più bella e importante di Massimo Stella arriva dopo il periodo più buio della sua vita. A 25 anni, il giovane pallavolista della Caronno Pertusella Volley ha conquistato con 110 e lode la laurea in medicina. Un risultato emozionante e dal risvolto romantico, se pensiamo che potrà così seguire le orme di suo padre, Roberto Stella, presidente dell'Ordine dei medici di Varese, primo medico italiano colpito dal coronavirus e deceduto l’11 marzo scorso.

Per Massimo il futuro vede ora la specializzazione in chirurgia, ma senza abbandonare la sua grande passione: la pallavolo. L’anno prossimo dovrebbe giocare ancora in Serie B con il Caronno Pertusella Volley.