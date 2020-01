La finale Scudetto all'Allianz Dome di Trieste

Volley Femminile

di

Giacomo Magnani

La finale Scudetto per la stagione 2019/20 si terrà sabato 9 maggio alle 18:00. Lo ha annunciato stamane la Lega Pallavolo Serie A Femminile, che quest'anno ha optato per una gara secca che si giocherà all'Allianz Dome di Trieste. Il capoluogo friulano è molto attivo sul fronte del volley: già la scorsa estate ha ospitato gli Europei Under 16 femminili, che hanno visto le azzurrine di Pasquale D'Aniello conquistare un'ottima medaglia d'argento.

La domanda è lecita: c'è qualcuno che riuscirà a spodestare l'Imoco Volley Conegliano? C'è tutto un girone di ritorno, da vivere su sito e app di SportMediaset, per capire chi sarà in grado di giocarsi il trofeo più ambito contro Egonu e compagne.

La Lega esprime tutta la sua soddisfazione: "La finale Scudetto sarà trasmessa in diretta su Rai 2, fatto assolutamente straordinario che sottolinea una volta di più l’eccezionalità dell’evento e il livello di popolarità raggiunto dalla pallavolo di Serie A Femminile, che ogni settimana raccoglie centinaia di migliaia di spettatori".

Anche il luogo in cui si disputerà la finale, l'Allianz Dome di Trieste, è un palcoscenico di tutto rispetto. 7mila posti a sedere, nel 2014 ha ospitato diverse partite del Mondiale femminile conquistato in quell'occasione dagli Stati Uniti. Come MVP del torneo fu premiata Kimberly Hill, oggi giocatrice delle campionesse d'Italia e del mondo di Conegliano.