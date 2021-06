La Federvolley scende in campo con aeQuilibrium di AIA per i prossimi tre anni

NON SOLO VOLLEY

La pallavolo è tra le discipline che più trasmettono valori sportivi, quali responsabilità e spirito di squadra, in cui AIA si riflette

AeQuilibrium, il brand di casa AIA che porta sulle tavole degli italiani gusto e leggerezza, per tre anni affiancherà la Federazione Italiana Pallavolo. AeQuilibrium sarà infatti "Premium Partner della FIPAV", "Prodotto Ufficiale delle squadre nazionali di pallavolo" e "Partner ufficiale delle attività giovanili e del campionato italiano 2021 di beach volley". Un impegno all’insegna dell’italianità per sostenere le squadre di pallavolo, simbolo dell’eccellenza del nostro Paese nel panorama internazionale. La battuta d’inizio della partnership è avvenuta con le partite dei gironi della Volleyball Nations League di Rimini.

"Siamo davvero felici che un’altra grande azienda come AIA abbia deciso di legarsi al nostro mondo - le parole del presidente federale, Giuseppe Manfredi. Un’eccellenza italiana come il brand aeQuilibrium si sposa perfettamente con la Federazione Italiana Pallavolo, per questo motivo speriamo che nasca una partnership che duri nel tempo e ci regali tante soddisfazioni. Sono convinto che come con altre aziende anche con AIA si instaurerà un rapporto che vada oltre la semplice sponsorizzazione, diventando un percorso comune basato su valori condivisi. Voglio quindi ringraziare AIA perché in un momento storicamente non semplice ha deciso di investire su di noi e posso garantire che la Federazione Italiana Pallavolo farà il massimo per ripagare questa fiducia".

Benessere, qualità italiana ed impegno sono da sempre le parole d’ordine di aeQuilibrium, il brand di casa AIA pensato proprio per chi ama seguire uno stile di vita sano anche attraverso un’alimentazione equilibrata. La pallavolo è tra quelle discipline che più trasmettono quelli che sono i valori positivi dello sport, quali responsabilità e spirito di squadra, in cui il marchio si riflette. È su questi elementi che poggia la nuova collaborazione tra la Federazione Italiana Pallavolo ed aeQuilibrium di AIA.

"L'impegno, la responsabilità e la costanza sono alcuni dei valori che rendono lo sport maestro, capace di insegnare quei comportamenti utili per la vita di tutti i giorni, personale e professionale - afferma Davide Veronesi, Direttore Mercato Elaborati Avicoli AIA. Con aeQuilibrium, il nostro ambasciatore per un’alimentazione sana ed equilibrata, vogliamo sostenere lo sport italiano, la sua cultura e i valori in cui ci riconosciamo e il sostegno alla Federazione Italiana Pallavolo ne è un esempio concreto. Un’iniezione di energia per affrontare la vita di tutti i giorni con leggerezza e gusto anche grazie ai nostri prodotti sinonimo di benessere, qualità italiana che ben si sposano con lo spirito di questo sport".