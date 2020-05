La cabina di regia di Perugia nelle mani di Travica

VOLLEYMERCATO

A prendere possesso della cabina di pilotaggio bianconera arriva da Padova il palleggiatore Dragan Travica. Classe '83 figlio d’arte, si lega alla Sir Safety Conad Perugia per proseguire la sua carriera ad alto livello.

Dopo le giovanili nella Sisley Treviso ed una stagione in B1 a Falconara, Dragan inizia giovanissimo da Modena il suo percorso nella Serie A italiana. Un viaggio che lo porta a Crema, Milano, ancora Modena per due volte, Monza, Macerata e, nelle ultime tre stagioni a Padova. Tutto questo intervallato da esperienze lontano dallo Stivale in Russia, Turchia ed Iran.

Tantissime durante il viaggio le vittorie e le medaglie in bacheca sia a livello di club (vari scudetti e coppe nazionali e la Champions nella stagione 2013/14 con il Belgorod) che con la maglia della nazionale italiana indossata per sette stagioni con la "perla" della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra.

"Perugia è una grande occasione", spiega il nuovo Block Devil. "È un treno per l’ambizione ed il rispetto che ho del mio lavoro ho preso al volo. Mi spiace ovviamente lasciare la mia amata Padova, la mia città, ma davanti a queste occasioni non si può rinunciare. Quando ho ricevuto la chiamata non ho avuto grandi tentennamenti. Perugia è una società vincente, ma al tempo stesso giovane e dove c’è grande fame di vittorie e questo aspetto per me è di enorme stimolo".