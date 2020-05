Juantorena resta a Civitanova: firmato il rinnovo con la Lube

UFFICIALE

di

GIACOMO MAGNANI

Osmany Juantorena resta in biancorosso: il capitano, classe 1985, ha firmato il rinnovo del contratto che lo legherà ancora alla Cucine Lube Civitanova. Dopo cinque stagioni, in cui ha vinto 2 scudetti, 1 Champions League, 1 Mondiale per club e 2 Coppa Italia, la storia tra il campione italo-cubano e i cucinieri continua. Juantorena, fenomeno cubano con il cuore italiano Instagram

Osmany Juantorena, capitano di Civitanova e simbolo del volley mondiale. Nato a Cuba, ma naturalizzato italiano nel 2010.





Instagram

"È finalmente arrivato il grande giorno che aspettavo da tempo - dice Osmany Juantorena. Vi posso comunicare che sarò ancora in campo con la Cucine Lube Civitanova. Tutto ciò mi rende felice e contento, anche per quello che la società ha fatto per mantenere questo gruppo non era facile, tutti noi abbiamo fatto dei sacrifici: sono onorato di vestire la maglia biancorossa".

"Resto qui per vincere ancora, sicuramente è il posto migliore per farlo - prosegue il capitano biancorosso. C’è un gruppo unico, la società ha costruito una squadra molto forte. La mia famiglia sta bene a Civitanova e voglio giocare nuovamente ad altissimi livelli perché so che tutto questo un giorno mi mancherà".