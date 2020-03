Infrangono i divieti e giocano a pallavolo in un cortile: quindici denunciati

COSÌ NO!

Un'apparentemente innocua partitella di pallavolo tra amici non è finita nel migliore dei modi, con ben quindici denunce scattate dopo l'intervento degli agenti della polizia locale. È successo a Villarotta di Luzzara e i protagonisti sono un gruppo di giovani che si erano dati appuntamento nel cortile di una fabbrica dismessa.

Quindici maggiorenni sono stati denunciati dalle forze dell'ordine per aver infranto il decreto ministeriale e aver organizzato una partita pallavolo all'interno dell'ex-fabbrica Montanari di Villarotta di Luzzara in provincia di Reggio Emilia: "Restare a casa non è un invito, ma un obbligo", ha ribadito la polizia locale. "Si può uscire solo per ragioni di lavoro, di necessità, di salute”. Messaggio che d'ora in poi sarà chiarissimo per questi giovani pallavolisti che hanno avuto la tentazione di murare la noia. Una sfida che in questo caso non ha avuto vincitori.