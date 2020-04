Incredibile: lo sport più pericoloso è il volley

IL COMMENTO

di

GIANLUCA MAZZINI

Il caos totale in cui verte lo sport, nel passaggio da Fase 1 a Fase 2, è figlio di scelte governative confuse e criticabili ma non solo. Lo sport ci ha messo anche del suo. Si veda la surreale commedia all’italiana che riguarda la ripartenza del campionato con un “tutti contro tutti” che lascia sgomenti. Ad accrescere la confusione è arrivato lo studio del Politecnico di Torino dal titolo Sport in Sicurezza. Un documento di 400 pagine commissionato dal Coni e consegnato al Governo nella persona del Ministro dello Sport Spadafora. Nello studio vengono analizzate 387 discipline sportive “fornendo indicazioni e azioni di mitigazione che possano accompagnare la ripresa agonistica dopo il lockdown”.

Ne è uscita una classifica di pericolosità che ha del surreale. Lo sport più pericoloso, dal punto di vista della contagiosità del virus, è risultato il... volley. Incredibile ma vero. Ci sono anche altre sorprese clamorose in questo studio. Ad esempio il calcio ha una pericolosità piuttosto bassa e risulta più sicuro di sport come la scherma, il curling e... gli scacchi.

Insomma il calcio risulta incredibilmente uno degli sport meno pericolosi in assoluto. Chi l’avrebbe detto... Vedremo a breve se questo elemento potrà portare a qualche ripensamento sulla possibile ripartenza del campionato.

Ma torniamo al documento del Politecnico. La classifica di rischio è stata redatta in base a quattro fattori: distanziamento tra atleti, tecnici, arbitri e pubblico.

Le singole Federazioni hanno potuto scegliere tra quattro possibili voti: 0 (rischio inesistente), 1 (scarso), 2 (medio), 3 (alto), 4 (elevato). I giudizi sono stati espressi su quattro diversi ambiti: impianto sportivo, campo di allenamento, gara (solo campo) gara (campo e pubblico). Il volley ha rispettivamente collezionato queste valutazioni: 2.9/3/3.25/3.25. Con media finale che si attesta al valore di 3.1!

Dunque la pallavolo avrebbe un altissimo rischio contagio nonostante non sia uno sport di contatto e le squadre siano sempre divise da una rete. Volley più pericoloso del rugby (2.7) e del basket (2.2). Sorprendente il voto della boxe che con una media punti di 1,6 risulta uno dei meno pericolosi in assoluto!

Dicevamo clamoroso il risultato per il calcio. Con un valore di poco superiore a 1 (1.3 per l’esattezza) è uno degli sport più... sicuri, appena più rischioso del nuoto che ottiene 1.2 di media. A basso rischio discipline sportive come il golf (0.7) e lo sci alpino (0.5). Gli sport più sicuri in assoluto? Ginnastica artistica e tennis entrambi con una media di 0.1.

Peccato che il tennis non abbia ottenuto il via libera per la Fase 2 a differenza dell’atletica su strada (media 0.9) e del ciclismo (1.4). Uno studio quello del Politecnico che, per quanto professionale, difficilmente chiarirà le idee del ministro Spadafora, già nel mirino di diverse Federazioni.