Il sestetto ideale della 18ª: Washington-Grobelna da urlo, Gennari non sbaglia nulla

A1 FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

Partendo dal presupposto che sono tante le atlete che meriterebbero di essere inserite nella formazione della 18ª giornata, di seguito presentiamo il 6+1 delle giocatrici che meglio hanno figurato nel penultimo turno infrasettimanale di questo campionato 2019/20.

In cabina di regia schieriamo Joanna Wolosz, probabilmente la palleggiatrice più forte al mondo in questo momento. Nella vittoria contro la Zanetti Bergamo la polacca ha impressionato non solo per la qualità e la velocità delle alzate, ma anche per la costanza. 4 punti raccolti, con il 67% in attacco e 2 muri. Si conferma il periodo d'oro della capitana dell'Imoco dopo la vittoria del titolo di MVP alla finale di Coppa Italia.

Per il ruolo d'opposto a spuntarla è Kaja Grobelna, martello di Chieri che ha chiuso il derby contro Cuneo da autentica trascinatrice con 29 punti a referto e il 55% in attacco. È solo questo ultimo dato percentuale che ci ha fatto scegliere lei al posto di Camilla Mingardi, bomber di Brescia che nel match contro Firenze ha siglato lo stesso numero di punti, 29.

In banda abbiamo due italiane. Alessia Gennari è una di queste: 14 punti contro Perugia e 0 errori. La capitana di Busto non ha sbagliato nulla, perfetta in tutti i fondamentali. Il secondo slot disponibile va a Caterina Bosetti, che da sola ha tenuto vive le speranza di vittoria (poi arrivata) di Casalmaggiore contro Filottrano: 23 punti per lei, ben predisposta anche nel fondamentale del muro con 4 segnature.

Per quanto riguardi i centrali c'è l'imbarazzo della scelta. Tante le giocatrici che hanno ben figurato, ma tra tutte chi ha spiccato sono state senz'altro Haleigh Washington e Stefana Veljković. I numeri della prima fanno girare la testa: 18 punti, con 5 muri e l'80% offensivo. Una prova mostruosa, a cui si avvicina quella della centrale di Novara. Per lei il tabellino dice 15, con il 71% in attacco.

A guidare la retroguardia della nostra ideale formazione scegliamo Veronica Bisconti, che nella sconfitta contro Casalmaggiore ha condotta magistralmente la seconda linea di Filottrano chiudendo con il 93% di ricezione positiva e il 75% di perfetta.

Lo starting six della 18ª giornata: Wolosz-Grobelna, Gennari-C. Bosetti, Washington-Veljković, Bisconti.